UNOFFICIAL PRIMARY ELECTION RESULTS – FEDERAL OFFICES
U.S. REPRESENTATIVE (TWO YEAR TERM) – REPUBLICAN
HARRIET HAGEMAN 4,030 *reflects statewide victory*
LIZ CHENEY 1,156
ANTHONY BOUCHARD 215
DENTON KNAPP 84
ROBYN M. BELINSKEY 72
U.S. REPRESENTATIVE (TWO YEAR TERM) – DEMOCRAT
STEVE HELLING 24
MEGHAN R. JENSEN 56
LYNNETTE GREYBULL 109 *reflects statewide victory*
UNOFFICIAL PRIMARY ELECTION RESULTS – STATE OFFICES
WYOMING GOVERNOR (FOUR YEAR TERM) – REPUBLICAN
REX RAMMEL 562
BRENT BIEN 1,399
MARK GORDON 3,280 *reflects statewide victory*
JAMES SCOTT QUICK 136
WYOMING GOVERNOR (FOUR YEAR TERM) – DEMOCRAT
REX WILDE 78
THERESA A. LIVINGSTON 116 *reflects statewide victory*
SECRETARY OF STATE (FOUR YEAR TERM) – REPUBLICAN
TARA NETHERCOTT 1,710
MARK ARMSTRONG 672
DAN DOCKSTADER 108
CHUCK GRAY 2,570 *reflects statewide victory*
STATE AUDITOR (FOUR YEAR TERM) – REPUBLICAN
KRISTI RACINES 4,417 *reflects statewide victory*
STATE TREASURER (FOUR YEAR TERM) – REPUBLICAN
CURT MEIER 3,201 *reflects statewide victory*
BILL GALLOP 1,288
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION (FOUR YEAR TERM) – REPUBLICAN
BRIAN SCHROEDER 1,899 *DOES NOT reflect statewide victory*
ROBERT J. WHITE III 227
JENNIFER ZERBA 606
MEGAN DEGENFELDER 1,401 *won statewide (59,301 votes to Schroeder’s 55,746 votes) *
THOMAS KELLY 508
SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION (FOUR YEAR TERM) – DEMOCRAT
SERGIO A. MALDONADO, SR. 179 *reflects statewide victory*
REP SENATE DISTRICT 15 – REPUBLICAN
WENDY DAVIS SCHULER 2,997
ROBERT (BOB) WHARFF 1,873
REP HOUSE DISTRICT 18 – REPUBLICAN
SCOTT HEINER 383
REP HOUSE DISTRICT 19 – REPUBLICAN
JON R. CONRAD 1,078
KARL ALLRED 752
ANDY STOCKS 638
REP HOUSE DISTRICT 49 – REPUBLICAN
RYAN C. BERGER 1,494
VLADIMIR ALLRED 767
UNOFFICIAL PRIMARY ELECTION RESULTS – COUNTY OFFICES
COUNTY COMMISSIONER (VOTE FOR NOT MORE THAN 2) – REPUBLICAN
ERIC SOUTH 2,033
DAVID MARK ANDERSON 2,004
JOE V. HICKEY 1,978
JESSE LIND 1,421
CURT COOLEY 1,339
DAWNL CLEGG 573
COUNTY CORONER – REPUBLICAN
GREG CRANDALL 4,857
COUNTY ATTORNEY – REPUBLICAN
LORETTA HOWIESON KALLAS 4,090
COUNTY SHERIFF (FOUR YEAR TERM) – REPUBLICAN
ANDY KOPP 3,094
DOUGLAS K MATTHEWS 2,330
COUNTY CLERK – REPUBLICAN
AMANDA HUTCHINSON 4,714
COUNTY TREASURER – REPUBLICAN
TERRY BRIMHALL 4,672
COUNTY ASSESSOR – REPUBLICAN
LORI S. PERKINS 4,546
CLERK OF THE DISTRICT COURT – REPUBLICAN
KERRI WRIGHT 4,556
UNOFFICIAL PRIMARY ELECTION RESULTS – MUNICIPAL OFFICES EVANSTON
CITY OF EVANSTON MAYOR
KENT WILLIAMS 1,455
TIM LYNCH 1,283
EVANSTON COUNCIL WARD 1
MIKAL D WELLING 676
EVANSTON COUNCIL WARD 2
TIB OTTLEY 1,009
EVANSTON COUNCIL WARD 3
DAVID DON WELLING 546
BEAR RIVER COUNCIL
CLYDE KOFOED 85
BJ STOKES 78
TODD M. JONES 56
JAMES G. JOHNSON 35
NICOLAS WHITE 33
UNOFFICIAL PRIMARY ELECTION RESULTS – MUNICIPAL OFFICES LYMAN
TOWN OF LYMAN MAYOR
ALLEN WYATT 277
SHANE HOOTON 245
LYMAN COUNCIL
GREGG MORETTI 414
BOB ARMSTRONG 312
LYMAN COUNCIL
GREGG MORETTI 414
BOB ARMSTRONG 312
UNOFFICIAL PRIMARY ELECTION RESULTS – MUNICIPAL OFFICES MOUNTAIN VIEW
MOUNTAIN VIEW COUNCIL
JAMY D. FERRIN 287
KATIE (JOHNSON) TAYLOR 242
Photo credit: Vote Sticker, League of Women Voters of California, LWVC – Commons Wikimedia CC-BY-2.0