Results as of 12:00 PM 11/4/2020

**UNOFFICIAL COUNTY – FRANKLIN**

COUNTY COMMISSIONER – DISTRICT 1

(VOTE FOR 1)

(R)Boyd Burbank 5,856 100.00%

COUNTY COMMISSIONER – DISTRICT 2

(VOTE FOR 1)

(R)Robert Swainston 5,839 100.00%

COUNTY SHERIFF

(R)David A. Fryar 5,986 100.00%

COUNTY PROCECUTING ATTORNEY

(R)Vic A. Pearson 5,692 100.00%

**UNOFFICIAL STATE RESULTS**

LEGISLATIVE DISTRICT 32 STATE SENATOR

(R)Mark Harris 5,783 100.00%

LEGISLATIVE DISTRICT 32 REP POSTION A

(R)Marc Gibbs 5,774 100.00%

LEGISLATIVE DISTRICT 32 REP POSTION B

(Vote for 1)

(R)Chad Christensen 5,630 88.80%

(D)Bill Leake 710 11.20%

**UNOFFICIAL FEDERAL RESULTS**

US SENATOR

(R)Jim Risch 5,678 85.85%

(D)Paulette Jordan 585 8.84%

(I)Natalie M Fleming 217 3.28%

(C)Ray J. Writz 134 2.03%

**REPRESENATIVE IN CONGRESS SECOND DISTRICT**

(R)Mike Simpson 5,803 88.10%

(D)C. Aaron Swisher 493 7.48%

(C)Pro-Life (a person, formerly known as Marvin Richardson) 202 3.07%

(L)Idaho Sierra Law 89 1.35%

**US PRESIDENT & VP**

(R)Donald J. Trump 5,845 87.71%

(D)Joseph R. Biden 657 9.86%

(L)Jo Jorgensen 87 1.31%

(C)Don Blankenship 28 0.42%

(I)Brock Pierce 28 0.42%

(I)Kanye West 12 0.18%

(I)Rocky “Rocky” De La Fuente 7 0.11%

Timothy A Helgerson 0 0.00%

**BALLOT PROPOSITIONS**

HJR 4 Constitution Amendment

Yes 4,622 74.56%

No 1,577 25.44%

**JUDICIAL RETENTIONS**

MAGISTRATE ERIC SHERMAN HUNN

YES 5,649 90.28%

NO 608 9.72%